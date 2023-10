News

Erster "The Beekeeper"-Trailer mit Jason Statham online

Ascot Elite hat den ersten Trailer für "The Beekeeper" veröffentlicht:

Im neuen Action-Thriller von David Ayer begibt sich Jason Statham auf einen Rachefeldzug, nachdem bekannt wird, dass er ein früherer Agent der geheimen "Beekeepers"-Organisation ist. In den USA soll der Film ab dem 12.04.2024 im Kino zu sehen sein. Der deutsche Start-Termin steht noch nicht fest.

Mit Jason Statham werden in diesem Jahr noch "MEG 2", "The Expendables 4" und "The Mechanic" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc veröffentlicht.

bereits erhältlich:

