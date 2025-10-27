News

Thriller "Coyotes" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

DCM Film Distribution veröffentlicht "Coyotes" im Januar auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Justin Long und Kate Bosworth über eine Familie, deren Haus während eines sich näherenden Waldbrandes von gefährlichen Coyoten umzingelt wird, erscheint am 13.02.2026 mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Englisch auf Blu-ray Disc.

Update: "Coyotes" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.