News

So sehen die "Game of Thrones" 4K Ultra HD Blu-ray-Komplett-Sets aus

Warner hat jetzt auch Abbildungen der Ultra HD Blu-ray-Komplett-Boxen von "Game of Thrones" veröffentlicht. Alle Staffeln von "Game of Thrones" werden am 05.11.2020 neben der Standard-Edition auch in einem Steelbook-Set erstmals auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Bei der Steelbook-Edition gibt es für jede einzelne Staffel eine eigene Verpackung:

Die insgesamt 73 Episoden der HBO-Serie werden laut der Ankündigung von Warner in den USA in den HDR-Formaten HDR10 und Dolby Vision präsentiert. Ausserdem gibt es für alle Folgen einen englischen Dolby Atmos-Mix.

bereits erhältlich:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.