Amazon: "Fleetwood Mac - Rumours" [Vinyl LP] für 16,99 EUR

Amazon.de bietet derzeit das "Fleetwood Mac-Album "Rumours" aus dem Jahr 1977 als Vinyl-LP für 16,99 EUR an. Es handelt sich um die Neuauflage der Schallplatte aus dem Jahr 2011. Als "AutoRip" ist das komplette Album auch als MP3-Version ohne Aufpreis inklusive:

Die Band erlebt gerade durch die Serie "Daisy Jones and the Six" bei Amazon Prime Video mit der Elvis-Presley-Enkelin Riley Keough in der Hauptrolle ein kleines Revival, die durch die Bandgeschichte von Fleetwood Mac inspiriert wurde. Zu der Serie wurde auch das Soundtrack-Album "Aurora" als LP veröffentlicht:

Tracklisting "Rumours":

Seite A

1 Second Hand News

2 Dreams

3 Never Going Back Again

4 Don't Stop

5 Go your own way

6 Songbird

Seite B

1 The Chain

2 You Make Loving Fun

3 I Don't Want To Know

4 Oh Daddy

5 Gold Dust Woman

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.