China zeigt Olympische Spiele 2022 in 8K

In China überträgt das Staatsfernsehen die Olympischen Winterspiele in 8K. Die Wettbewerbe werden von der China Media Group auf dem Sender CCTV 8K übertragen.

An verschiedenen öffentlichen Plätzen in China sollen die 8K-Bilder der Olympischen Winterspiele auch auf Großbildschirmen gezeigt werden. Ob die 8K-Bilder auch mit HDR ausgestrahlt werden, ist nicht bekannt.

Einige CCTV-Kanäle sind auch außerhalb Chinas zu empfangen. CCTV 8K ist aber nur für das inländische Publikum gedacht. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich über den neuen Satelliten ChinaSat-9B, der im September 2021 gestartet wurde und über spezielle Transponder mit 54 MHz Bandbreite für 4K und 8K-Übertragungen verfügt.

Die Olympischen Winterspiele in Peking starten am 04.02.2022. Außerhalb Chinas hat bislang kein Sender eine Übertragung in 8K angekündigt. In Deutschland zeigt zumindest Eurosport das Sportereignis in 4K & HDR auf einem eigenen Sender.

