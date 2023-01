News

Bruce Springsteens "Greetings From Asbury Park, N.J." erscheint als UltraDisc One-Step Vinyl-Edition

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht das Bruce Springsteen Debüt-Album "Greetings From Asbury Park, N.J." in einer neuen "UltraDisc One-Step"-Vinyl-Edition. Die 180 Gramm LP-Sonderauflage ist weltweit auf 7500 numerierte Exemplare limitiert und soll voraussichtlich ab dem 28.04.2023 erhältlich sein.

Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer).

In der "UltraDisc One-Step"-Reihe wurden zuvor u.a. Michael Jacksons "Thriller" und das "I, Robot"-Album von The Alan Parsons Project von Mobile Fidelity als Vinyl-Sondereditionen veröffentlicht.

