News

Cambridge Audio präsentiert TWS-Kopfhörer Melomania M100

Bildquelle: Cambridge Audio

Der Melomania M100 ist der aktuelle Neuzugang der Melomania Serie und ein neuer True Wireless In-Ear-Kopfhörer von Cambridge Audio. Die effiziente aktive Geräuschunterdrückung und aptX-Lossless-Audio-Unterstützung sind die Highlights der neuen Headphones.

An Bord ist eine Class AB-Verstärkung und ein, laut Hersteller, sorgfältig abgestimmter Premium-Treiber. An Bord ist Qualcomms Snapdragon Sound mit aptX Losless Wireless und Bluetooth 5.3 für die Wiedergabe in CD-Qualität ohne Kompression. Bei der aktiven Geräuschunterdrückung setzt Cambridge auf eine hybride Kombination aus Feedback- und Feed-Forward-Technologie mit externen Mikros zur Erfassung der Umgebungsgeräusche und Mikrofonen im Gehörgang.

Der TWS ist kompatibel mit der Melomania Connect-App und kann dort auch mittels 6 Preserts und einem 7-Band-EQ individuell justiert werden. Auch die Touch-Bedienelemente kann man anpassen. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 10 Stunden bei aktiviertem ANC bzw. 16 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung. Zusammen mit dem Case wird eine Laufzeit von insgesamt 52 Stunden geboten. Die Schnellladefunktion sorgt binnen 10 Minuten für 2 Stunden Musikgenuss mit ANC.

Bei der Entwicklung haben sich die Briten auf die Verwendung nachhaltiger Materialien konzentriert. Recyceltes Neodym für die Treibermagnete und 50% recyceltes Plastik werden verwendet. Die Auslieferung erfolgt zudem in einer plastikfreien Verpackung.

Der Cambridge Audio Melomania M100 ist ab sofort im Webshop von Cambridge Audio und im Amazon Webshop erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 199,00 Euro.

Anzeige

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.