Baz Luhrmanns "Elvis" jetzt in 4K bei Amazon Prime Video und Apple iTunes

Warner bietet "Elvis" jetzt als vorgezogene "Heimkino-Premiere" u.a. bei Apple iTunes und Amazon Prime Video in 4K Ultra HD mit HDR an. Apple bietet zusätzlich Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Ton.

Das mit Arri Alexa 65-Kameras mit 6.5k-Auflösung gedrehte Biopic von Baz Luhrman (Der große Gatsby) über den "King of Rock" mit Austin Butler und Tom Hanks wird am 22.09.2022 auch auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc erscheinen. Neben den Standard-Editionen sind auch Steelbooks in beiden Blu-ray-Varianten geplant.

