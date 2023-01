News

"Avatar - The Way of Water" jetzt erfolgreicher als "Top Gun: Maverick"

James Camerons "Avatar: The Way of Water" ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,5 Milliarden USD inzwischen erfolgreicher als "Top Gun: Maverick" im Kino. Der zweite Top Gun-Film mit Tom Cruise spielte im letzten Jahr rund 30 Millionen USD weniger ein. "Top Gun: Maverick" ist aber weiterhin des erfolgreichste Kinofilm 2022, da ihn "Avatar: The Way of Water" erst in diesem Jahr überrundete. Im immer noch vom ersten "Avatar"-Film angeführten weltweiten Allzeit-Ranking liegt "Avatar: The Way of Water" derzeit auf Platz 10.

Der Heimino-Start von "Avatar: The Way of Water" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie bei Disney+ ist weiterhin offen.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

