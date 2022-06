News

"Avatar" ab September mit remastertem Bild und Ton noch einmal im Kino

Disney bringt James Camerons "Avatar" auch in Deutschland vor dem Start von "Avatar: The Way of Water" noch einmal zurück ins Kino. Hierzulande soll "Avatar" mit überarbeitetem Bild und Ton ab dem 22.09.2022 im Kino zu sehen sein.

Was genau technisch verändert wurde und diese Optimierungen vielleicht auch die Basis für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung sein könnten, ist nicht bekannt.

"Avatar: The Way of Water" startet am 14.12.2022 in den deutschen Kinos. Erst kürzlich wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht. Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden.

