News

"A Chinese Ghost Story 3" erscheint auf Blu-ray Disc

Eastern Cult veröffentlicht "A Chinese Ghost Story 3" (Sien nui yau wan III: Do do do) im November auf Blu-ray Disc. Das Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1991 erscheint am 22.11.2024 mit deutschem und chinesischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Die ersten beiden Teile sind bereits auf Blu-ray Disc erhältlich.

bereits erhältlich:

