NASA TV stellt Sendebetrieb via Satellit ein

Die NASA stellt den Sendebetrieb ihres Programms NASA TV via Satellit ein. Wie die US-Weltraumbehörde mitteilt, soll die Ausstrahlung von NASA TV via Satellit am 28.08.2024 beendet werden. Als Alternative verweist die NASA auf ihren Streaming-Dienst NASA+, der kostenlos u.a. als App für iOS und Android erhältlich ist. Außerdem bietet die NASA auch mehrere Live-Streams via YouTube an.

NASA TV kann in Europa derzeit noch via Satellit Eutelsat Hotbird 13° Ost empfangen werden. Dort wird auch der Kanal NASA TV UHD ausgestrahlt, der aber miest nur eine Endlos-Schleife zeigt und für Live-Übetragungen einzelner NASA-Missionen genutzt wird.

