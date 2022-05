News

Warner: "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" jetzt als "Heimkino-Premiere" in 4K bei Amazon Prime Video und Apple iTunes

Warner bietet "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore) jetzt rund zwei Monate nach dem Kinostart als vorgezogene Heimkino-Premiere in 4K auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes an.

Bei Amazon gibt es auch eine Verleih-Option während Apple den Film nur zum Kauf anbietet. Apple bietet auch Unterstützung für Dolby Vision sowie (wahrscheinlich englischen) Dolby Atmos-Ton.

Der dritte Teil der Harry Potter-Prequel-Reihe aus der "Wizarding World" wird am 14.07.2022 auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht. "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" erscheint neben den Standard-Editionen auch als Steelbook auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Warner plant außerdem eine "Phantastische Tierwesen 3 Film-Collection" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD.

"Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" wird auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix erscheinen.

bereits erhältlich:

