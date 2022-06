News

Universal: Weiteres "The Northman" Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc online

Universal hat ein weiteres Preview zu "The Northman" veröffentlicht. Nach der bereits erhältlichen neun Minuten langen Vorschau des Films handelt es sich bei dem ähnlich langen Clip um Ausschnitte aus dem Audio-Kommentar von Regisseur Robert Eggers:

Das Wikinger-Rache-Epos mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman und Ethan Hawke wird am 07.07.2022 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook, Blu-ray Disc, Blu-ray Disc-Steelbook und DVD veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung erscheint erst zu einem späteren, noch nicht bekannten Termin.

Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Als-Bonus-Material sind neben dem Audio-Kommentar des Regisseurs mehrere Making of-Featurettes sowie über 12 Minuten Deleted und Extended Scenes geplant.

Bereits am 23.06.2022 erscheint "The Northman" auf digitalen Plattformen und wird auch in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton im Apple iTunes Store erhältlich sein.

The Northman (4K Ultra HD Blu-ray)

Anzeige

Bild: 2,00:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Filmkommentar

Unveröffentlichte/erweiterte Szenen

Ein zeitloses Epos

Die Geschichte der Wikinger

Amleths Weg vom Jungen zum Mann

Der Dreh des Überfalls

Das Knattleikr-Spiel

Eine nordische Landschaft

The Northman (Blu-ray Disc)

Bild: 2,00:1

Anzeige

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Filmkommentar

Unveröffentlichte/erweiterte Szenen

Ein zeitloses Epos

Die Geschichte der Wikinger

Amleths Weg vom Jungen zum Mann

Der Dreh des Überfalls

Das Knattleikr-Spiel

Eine nordische Landschaft

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.