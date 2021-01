News

"The Great Escapists" Ende Januar bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab dem 29.01.2021 "The Great Escapists" und hat für das sechsteilige Amazon Original mit den beiden Moderatoren Richard Hammond (The Grand Tour) und Tory Belleci (Mythbusters) jetzt den ersten Trailer veröffentlicht:

Offizielle Synopsis:

Zwei Männer, die zusammen auf einer einsamen Insel Schiffbruch erlitten haben – The Great Escapists ist die Geschichte des Moderatoren-Duos Richard Hammond (The Grand Tour) und Tory Belleci (Mythbusters). Sie versuchen mit nichts außer ihrem Verstand und ihrem zerstörten Schiffswrack zu überleben. Schaffen sie es, sich mit ihrem Erfindungsreichtum von der Insel zu retten? Oder werden sie dort für immer stranden? Werden die beiden die größte technische Herausforderung ihres Lebens meistern und so zu den The Great Escapists?

Bereits seit Dezember ist bei Amazon Prime Video außerdem das neue "The Grand Tour"-Special "Schatzsuche auf vier Rädern" zu sehen:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.