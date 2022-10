News

"The Alan Parsons Project: The Complete Albums Collection" erscheint als limitierte Vinyl-Edition

Die bereits 2014 auf CD veröffentlichte Sammlung aller Alben von "The Alan Parsons Project" erscheint im November auch in einer Vinyl-Edition. Das Box-Set enthält alle 11 Studio-Alben inklusive dem erst 2014 veröffentlichten Album "The Sicilian Defense" aus dem Jahr 1979.

Alle Alben wurden in den Abbey Road-Studios im HalfSpeed-Verfahren gemastert und erscheinen als 180 Gramm-LPs in einer Deluxe-Box mit einem 60-seitigem Begleitbuch im 12 x 12 Zoll-Format.

Die "The Alan Parsons Project: The Complete Albums Collection" Vinyl-Edition ist weltweit auf 1500 Exemplare limitiert und wird in Deutschland ab dem 18.11.2022 exklusiv bei jpc.de erhältlich sein.

bereits erhältlich:

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.