Teufel präsentiert neues Gaming-Headset mit DTS Headphone X 2.0 in zahlreichen Farbkombinationen

Bildquelle: Teufel

Lautsprecher Teufel präsentiert mit ZOLA ein neues Gaming-Headset mit umfangreicher Ausstattung. Für hohe Klangqualität ist ein 40 mm Linear-HD-Töner verantwortlich, der extrem tiefen, kraftvollen Bass, natürliche Mitten und seidige Höhen bei Musik, Filmen und natürlich beim Gaming realisieren soll. Highlights beim ZOLA sind auch die verfügbaren Indivdualisierungsmöglichkeiten. Zwei Grundfarben und sechs Farbsets ermöglichen zahlreiche Kombinationen - von "zeitlos über hip bis absolut abgefahren".

Integriert ist DTS Headphone X 2.0 für 7.1-Binaural-Surround-Sound am PC. Die USB-Verbindung garantiert eine zuverlässige und verlustfreie Verbindung, auch über AUX kann man den Kopfhörer mit Bajonettverschluss inklusive Knickschutz anschließen. Damit ist der ZOLA auch für alle Geräte mit 3,5-mm-Kopfhöreranschluss gerüstet (z.B. PC, PlayStation, Switch, Xbox, Smartphone oder Tablet). Eine im Kabel integrierte Fernbedienung ermöglicht die Regelung der Lautstärke oder Stummschaltung. Für hohen Tragekomfort sorgen "Immersion Over Ear Capsules" mit dicker Polsterung. Die Kopfhörer weisen außerdem laut Hersteller ein geringes Gewicht auf und sind auch für Brillenträger gut geeignet. Am abnehmbaren, einstellbaren Mikrofonarm sitzt ein Kondensator-Mikrofon mit spezieller Richtcharakteristik für gute Sprachverständlichkeit. Am PC kann über das Teufel Audio Center für ZOLA eine Klanganpassung mittels 10-Band-EQ vorgenommen werden.

Der Teufel ZOLA ist ab sofort in zwei Grund- und sechs Zubehörfarben zum Preis von 129,99 Euro im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich.

Parallel zum Launch des ZOLA präsentiert Teufel auch ein zweites neues Gaming-Headset. Das CAGE ONE als kabelgebundener Kopfhörer wird voraussichtlich ab 13. Dezember lieferbar sein und kann ab sofort zum Preis von 79,99 Euro im Teufel Webshop vorbestellt werden.

