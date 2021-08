News

Sylvester Stallone arbeitet an "The Expendables 4"

Sylvester Stallone deutet bereits seit einiger Zeit eine Fortsetzung der "The Expendables" Action-Reihe via Social Media an und wurde jetzt auf Instagram mit einem Hinweis auf einen neuen Ring für den von ihm verkörperten "Expendables"-Chef Barney Ross schon sehr konkret:

Just finished the designing the new ring for EXPENDABLE 4 It’s a little heavy, but it’ll definitely put some muscles on your fingertips.

Informationen zum geplanten Start und Inhalt von "The Expendables 4" liegen bislang nicht vor. Seit dem dritten Teil der Retro Action-Reihe sind inzwischen über sieben Jahre vergangen, in denen Stallone erneut als "Rambo" und "Rocky" im Kino zu sehen war.

Stallone hatte für "The Expendables 3" (2014) viel Kritik eingeheimst, weil der Film mit seiner PG-13-Freigabe in den Augen vieler Fans zu sehr den Massenmarkt anvisiert hätte. Nachdem dieses Konzept an den Kinokassen aber nicht aufging, hatte Stallone für die vierten Teil ein härteres R-Rating versprochen.

