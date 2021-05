News

Sony holt Discord auf die PlayStation 5

Sony kündigt eine Zusammenarbeit mit Discord an und will den Chat-Dienst in das PlayStation Network integrieren. Voraussichtlich ab Anfang 2022 sollen PlayStation-Nutzer Discord direkt auf der Spielekonsole aber auch mobil einsetzen können. Weitere Details zu der geplanten Integration wurden noch nicht mitgeteilt.

Die Kooperation zwischen Sony und Discord geht über eine einfache Zusammenarbeit hinaus. Denn Sony hat gleichzeitig auch eine Minderheitsbeteiligung an Discord erworben. Noch vor kurzem soll Microsoft eine Übernahme von Discord geplant haben, die aber nicht realisiert werden konnte.

