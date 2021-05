News

4K-Remaster von "Nur 48 Stunden" & "Und wieder 48 Stunden" auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Nur 48 Stunden" und "Und wieder 48 Stunden" im Doppelpack auf Blu-ray Disc. Die beiden Action-Klassiker von Walter Hill mit Eddie Murphy und Nick Nolte sollen am 15.07.2021 in einem neuen Blu-ray Doppelset erscheinen. Bislang war in Deutschland nur der erste Teil auf Blu-ray Disc erhältlich.

Für die Neuauflage bekamen beide "48 Hrs"-Filme laut US-Informationen ein neues 4K-Remastering sowie neu produzierte Hintergrund-Featurettes spendiert. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber noch nicht angekündigt.

bereits erhältlich: