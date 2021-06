News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Sonos Radio HD mit Lossless-Streaming auch in Deutschland

Sonos bietet jetzt auch in Deutschland und Österreich "Sonos Radio HD" mit Lossless-Streaming an. Die Liveradio-Stationen mit kuratierten Inhalten werden im verlustfrei komprimierten FLAC-Format mit 16 Bit/44,1 kHz übertragen. Sonos Radio HD kostet 7,99 EUR pro Monat und kann einen Monat umsonst getestet werden. Direkt zum Deutschland-Start ist auch der exklusiven neue Sender "The Lighthouse" mit über 300 bisher unveröffentlichten Tracks von Brian Eno bei "Sonos Radio HD" dabei.

Das einfache werbefinanzierte "Sonos Radio" ist weiterhin kostenlos, ermöglicht neben 60.000 Sendern aus der ganzen Welt aus dem von Sonos selbst produzierten Radio-Sender-Angebot aber nur den Zugriff auf das Programm "Sonos Sound System".