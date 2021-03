News

Sky zeigt Formel 1 in Ultra HD und bald mit HDR

Sky startet sein neues Formel 1-Angebot und präsentiert die einzelnen Rennen der neuen Saison für Sky Q-Abonnenten auch in Ultra HD und bald auch HDR. Mit dem Start der neuen Formel 1-Saison am 28. März in Bahrain werden bereits alle Rennen live in Ultra HD übertragen.

Die Formel 1 will noch in diesem Jahr erste HDR-Tests durchführen und Sky kündigt bereits an, seine Ultra HD-Übertragungen ebenfalls um HDR zu erweitern sobald ein entsprechendes Signal verfügbar gemacht wird. Ein genauer Zeitplan steht dafür noch nicht fest.

www.sky.de