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Klipsch Stratos: Neue Premium-Kopfhörer HP-2 und HP-3 vorgestellt

Bildquelle: Klipsch

Klipsch kehrt mit der neuen Stratos-Serie in das Segment hochwertiger Over-Ear-Kopfhörer zurück. Die beiden kabelgebundenen Modelle HP-2 und HP-3 kombinieren eine koaxiale Zwei-Wege-Treiberarchitektur mit edlen Materialien und hohem Tragekomfort. Ihre Weltpremiere feierten die Kopfhörer am 14. und 15. November 2026 auf der CanJam Dallas. Für Europa ist die Markteinführung im Januar 2027 vorgesehen.

Das Wichtigste in Kürze

Klipsch stellt mit HP-2 und HP-3 zwei neue kabelgebundene Premium-Kopfhörer vor

Koaxiale Zwei-Wege-Treiber mit Biozellulose-Mitteltieftöner und dynamischem Hochtöner

HP-2 mit geschlossener Bauweise und 40-mm-Treiber, HP-3 halboffen mit 50-mm-Treiber

Hochwertige Materialien wie Aluminium, echtes Sapele-Holz und Kupferakzente

Abnehmbare Ohrpolster und zwei austauschbare Anschlusskabel im Lieferumfang

Europa-Verfügbarkeit ab Januar 2027

Preise: 999 Euro für den HP-2 und 1.199 Euro für den HP-3

Koaxiale Zwei-Wege-Treiberarchitektur

Klipsch Stratos HP-2

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Beide Modelle setzen auf ein koaxiales Treiberkonzept, bei dem ein dynamischer 10-mm-Hochtöner mit einem Biozellulose-Mittel-/Tieftöner kombiniert wird. Der geschlossene Stratos HP-2 nutzt dafür einen 40-mm-Treiber. Seine Bauweise soll eine gute Geräuschisolierung ermöglichen und ihn auch für das Monitoring im Studio interessant machen.

Der halboffene Stratos HP-3 verfügt über einen größeren 50-mm-Mittel-/Tieftöner. Klipsch verspricht eine Kombination aus warmem, druckvollem Bass und klaren, fein auflösenden Höhen bei geringen Verzerrungen. Beide Kopfhörer sollen sich mit unterschiedlichen Quellen betreiben lassen – vom Smartphone bis hin zu hochwertigen Kopfhörerverstärkern.

Hochwertige Materialien und hoher Tragekomfort

Bei der Gestaltung verbindet Klipsch klassische Elemente der Heritage-Lautsprecher mit einer zeitgemäßen Formgebung. Zu den verwendeten Materialien zählen gefrästes Aluminium für die Aufhängungen und Kontaktpunkte, Ohrmuscheln aus gebeiztem Sapele-Echtholz sowie Kupferakzente. Hinzu kommen ein Kopfbügel aus Proteinleder und ein Bezug aus dem Klipsch Heritage Twitchell-Lautsprecherstoff.

Für längere Hörsessions sollen gepolsterte Kopfbügel mit offenporigem Schaumstoff und einer speziellen Aussparung zur Druckentlastung sorgen. Die Ohrpolster sind mit weichem Mikrosuede bezogen und werden magnetisch befestigt, sodass sie sich einfach abnehmen und wieder anbringen lassen. Beide Modelle erscheinen in der Farbvariante Auburn.

Kabel und Zubehör im Lieferumfang

Klipsch legt jedem Stratos-Kopfhörer zwei abnehmbare, geflochtene Nylonkabel bei: ein 2,5 Meter langes unsymmetrisches Kabel mit 3,5-mm-Anschluss sowie ein 1,37 Meter langes symmetrisches Kabel mit 4,4-mm-Stecker. Ein Adapter von 3,5-mm-Buchse auf 6,3-mm-Klinkenstecker gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Optional bietet Klipsch einen passenden Kopfhörerständer mit Walnussfurnier und Kupferakzent an. Außerdem hat der Hersteller bereits ein kabelloses Modell Stratos HP-1 angekündigt, zu dem Anfang 2027 weitere Informationen folgen sollen.

Klipsch Stratos HP-3

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Preise und Verfügbarkeit

Für Europa sind der Klipsch Stratos HP-2 und HP-3 ab Januar 2027 angekündigt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 999 Euro für den HP-2 und 1.199 Euro für den HP-3. Der optionale Kopfhörerständer soll in den USA im Dezember 2026 für 149,99 US-Dollar erhältlich sein.