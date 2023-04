News

SciFi-Klassiker "Ich bin Legende - The Last Man on Earth" erscheint mit mehreren Fassungen auf Blu-ray Disc

Ostalgica veröffentlicht "Ich bin Legende" (The Last Man on Earth) auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker mit Vincent Price aus dem Jahr 1964 ist in den letzten Jahren vor allem durch das Remake "I am Legend" mit Will Smith wieder etwas bekannter geworden und erscheint am 19.05.2023 als Blu-ray Disc im Digipak.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA Mono-Ton ausgestattet sein und enthält neben der Schwarz Weiss- und Farbfassung auch die alternative italienische Schnittfassung. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar sowie ein Interview mit dem Synchronsprecher Martin Schäfer geplant.

