Samsung-Fernseher mit kostenlosen Gutscheinen bis Jahresende

Mit der Aktion "Made for Germany - Dein Streaming Content inklusive" gibt es bei Samsung Aktions-TVs von 2021 mit deutschem Modell-Code kostenlose Gutscheincodes für Abos bei verschiedenen Streaming-Dienstleistern, darunter Sky Ticket, DAZN, waipu.tv, HD+ sowie Rakuten TV und erstmals MagentaTV.

Aufgrund der großen positiven Resonanz hat sich der Hersteller nun entschieden, die Aktion bis zum 31.12.2021 zu verlängern.

„Der Erfolg unseres Programms zeigt, dass hochwertige TV-Produkte und ein umfangreiches Streaming-Angebot schlicht und ergreifend zusammengehören,“ sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Vor diesem Hintergrund sind wir glücklich, unsere Kunden auch weiterhin mit unterschiedlichen Streaming-Paketen belohnen zu können und dem Handel damit ein weiteres attraktives Verkaufsargument zu bieten.“

Teilnehmende TVs sind z.B. die Modelle der Samsung Neo QLED 8K- und 4K-Baureihe, aber auch The Frame oder The Serif sowie der 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere. Je nach Modell gibt es Gutscheincodes für Abonnements mit drei, sechs oder 12 Monaten Laufzeit. Auch die Soundbar-Modelle sind in 2021 teilnahmeberechtigt. Hier gibt es drei oder sechs Gutscheincodes für jeweils einen Leihfilm bei Rakuten TV. Je nach Aktionsmodell können Käufer auch Gutscheincodes für ein Abonnement mit sechs Monaten Laufzeit bei Sky Ticket Cinema & Entertainment erhalten. Zusätzlich erhalten Kunden beim Kauf von Aktions-TV und Aktions-Soundbar (auch zeitlich unabhängig voneinander) einen weiteren Vorteil in Form einer Wandhalterung.

Der Gutscheincode kann direkt am Aktions-TV mit der Samsung Promotion App aktiviert werden. Hier werden auch alle für das eigene Modell verfügbaren Aktionen angezeigt.

