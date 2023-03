News

"Romeo is Bleeding" erscheint noch einmal auf Blu-ray Disc

NSM veröffentlicht "Romeo is Bleeding" in einer einfacheren Blu-ray Disc-Edition. Der Action-Thriller mit Gary Oldman ist bereits u.a. als Blu-ray Disc-Steelbook veröffentlicht worden und erscheint am 26.05.2023 noch einmal als Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung. Die Blu-ray Disc wird wieder mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton und englischem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet sein.

Das Blu-ray Steelbook wurde in limitierter Auflage veröffentlicht, ist aber derzeit noch im Handel erhältlich und sogar teilweise günstiger als die neue Version zu bekommen.

