"Rolling Stones: Hackney Diamonds" erscheint als limitierte "First Anniversary"-Edition
Das Rolling Stones-Album "Hackney Diamonds" erscheint in einer neuen limitierten "First Anniversary"-Edition als Doppel-LP mit "Splatter"-Optik. Die Neuauflage enthält neben dem Studio-Album zusätzliche Live-Aufnahmen des "Live at Racket NYC"-Events vom Oktober 2023 auf einer zweiten Schallplatte. Diese wurden bereits im letzten Jahr als "Live Edition" auf CD veröffentlicht.
Die "Hackney Diamonds First Anniversary Edition" soll ab dem 06.12.2024 im Handel erhältlich sein.
Tracklisting
LP 1
- Angry
- Get Close
- Depending on You
- Bite my Head Off
- Whole Wide World
- Dreamy Skies
- Mess it Up
- Live by the Sword
- Driving Me Too Hard
- Tell Me Straight
- Sweet Sounds of Heaven
- Rolling Stones Blues
LP 2 Live at Racket, NYC
1. Shattered (Live at Racket, NYC)
2. Angry (Live at Racket, NYC)
3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)
4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)
5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)
6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)
7. Sweet Sounds of Heaven (feat. Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)
