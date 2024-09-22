News

"Rolling Stones: Hackney Diamonds" erscheint als limitierte "First Anniversary"-Edition

23.09.2024 (Karsten Serck)

Das Rolling Stones-Album "Hackney Diamonds" erscheint in einer neuen limitierten "First Anniversary"-Edition als Doppel-LP mit "Splatter"-Optik. Die Neuauflage enthält neben dem Studio-Album zusätzliche Live-Aufnahmen des "Live at Racket NYC"-Events vom Oktober 2023 auf einer zweiten Schallplatte. Diese wurden bereits im letzten Jahr als "Live Edition" auf CD veröffentlicht.

Die "Hackney Diamonds First Anniversary Edition" soll ab dem 06.12.2024 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

LP 1

  1. Angry
  2. Get Close
  3. Depending on You
  4. Bite my Head Off
  5. Whole Wide World
  6. Dreamy Skies
  7. Mess it Up
  8. Live by the Sword
  9. Driving Me Too Hard
  10. Tell Me Straight
  11. Sweet Sounds of Heaven
  12. Rolling Stones Blues

LP 2 Live at Racket, NYC

Anzeige

1. Shattered (Live at Racket, NYC)
2. Angry (Live at Racket, NYC)
3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)
4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)
5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)
6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)
7. Sweet Sounds of Heaven (feat. Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)

ebenso erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK