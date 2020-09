News

"Rocky IV" erscheint als "Director's Cut"

Sylvester Stallone kündigt einen neuen "Director's Cut" von "Rocky IV" an. Dieser soll zum 35-jährigen Jubiläum veröffentlicht werden, welches in den USA am 27.11. erfolgt. Via Instagram veröffentlichte Sylvester Stallone auch schon einen Clip, der ihn beim Schneiden einer Box-Szene mit neuen Aufnahmen zeigt. Unter den Tisch fallen soll bei der überarbeiteten Fassung aber auch eine Szene mit einem Roboter, die von Stallone mit den Worten "The robot is going to the junkyard forever, no more robot" kommentiert wurde.

Wie genau der "Director's Cut" von "Rocky IV" veröffentlicht werden soll, ist noch offen und so ist auch noch ungewiss, ob die Gelegenheit auch für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung genutzt wird.

Die insgesamt sechs Filme der Rocky-Saga sind bereits seit langer Zeit auf Blu-ray Disc erhältlich und zumindest der erste Rocky-Film mit Sylvester Stallone aus dem Jahr 1976 ist auch bereits im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision verfügbar. Eine Ultra HD Blu-ray wurde bislang noch nicht angekündigt.

