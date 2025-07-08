News
"Blitz-Deals" bei Media Markt & SATURN
09.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Der Media Markt und SATURN reagieren mit einer eigenen "Blitz-Deals"-Aktion auf den Amazon Prime Day. Jeden Tag werden neue Angebote veröffentlicht, die je nach Verfügbarkeit auch nur für begrenzte Zeit gültig sind. Die Aktion läuft noch bis Freitag Abend:
- "Blitz-Deals" bei MediaMarkt.de (bis 11.07.)
- "Blitz-Deals" bei SATURN.de (bis 11.07.)
