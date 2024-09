News

"Moon Trek" mit Martin Sheen & Christian Slater erstmals auf Blu-ray Disc

CMV Laservision veröffentlicht "Moon Trek" (Beyond the Stars) im November erstmals auf Blu-ray Disc. Das Science Fiction-Drama mit Martin Sheen und Christian Slater aus dem Jahr 1989 über eine geheimnisvolle Entdeckung eines Astronauten auf dem Mond erscheint am 28.11.2024 voraussichtlich mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton als Mediabook inklusive DVD auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Booklet dabei.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.