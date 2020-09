News

"Pinocchio" in 4K & HDR im Apple iTunes Store

Capelight veröffentlicht im Oktober "Pinocchio" auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray. Die italienische Neuverfilmung des Klassikers mit Roberto Benigni in der Rolle des Tischlers Geppetto ist bereits in 4K & HDR im Apple iTunes Store erhältlich. Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen voraussichtlich am 16.10.2020.

Pinocchio (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch HD-DTS MA 5.1, Italienisch HD-DTS MA 5.1, Deutsch DD 5.1, Italienisch DD 5.1

Untertitel: Deutsch

Extras:

Trailer

Making of

Booklet

