Peacock: Sky-Abo mit Universal Filmen & Serien ohne Aufpreis

Sky soll noch in diesem Jahr auch in Deutschland um Inhalte des bereits in den USA erhältlichen Streaming-Diensts "Peacock" von NBCUniversal erweitert werden. Das kündigte der Sky/Universal-Mutterkonzern Comcast jetzt an. Die Filme & Serien sollen ohne zusätzliche Kosten für nahezu 20 Millionen Sky-Kunden in Europa zur Verfügung stellen werden.

Das internationale Debüt mit über 7.000 Stunden Content auf den Sky-Plattformen, einschließlich Sky Q, NOW und Sky Ticket soll für Kunden im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz erfolgen.

Das werbefinanzierte Peacock-Programm wird u.a. Serien wie Das Büro, Rutherford Falls, California High School, The Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits und Downton Abbey umfassen. Mit der Zeit will Peacock seinen Content-Katalog erweitern und weitere Peacock Originals sowie Serien und Filme von NBCUniversal anbieten.

www.sky.de

