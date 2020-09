News

Paramount+ Streaming-Dienst ab 2021 auch in Europa

ViacomCBS gibt seinem Streaming-Dienst "CBS All Access" einen neuen Namen und wird "Paramount+" Anfang 2021 auch in Europa anbieten.

Zunächst soll das Streaming-Angebot auch in Australien, Lateinamerika und Skandinavien starten. Für Deutschland und weitere europäische Länder wurde noch kein Starttermin in Aussicht gestellt.

Paramount+ plant auch zusätzliche Serien aus dem Umfeld von CBS, BET, MTV und Paramount wie z.B. die Making of-Serie "The Offer" über die Entstehung von "Der Pate", die CIA-Action-Serie "Lioness" oder "MTVs Behind The Music - The Top 40".

Zu den bekanntesten Serien von CBS All Access gehörten bislang "Star Trek: Discovery" und "Star Trek: Picard", die in Deutschland bei Netflix bzw. Amazon Prime Video zu sehen waren.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.