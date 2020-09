News

Apple One mit Music, TV+, Arcade & iCloud im Spar-Abo

Apple kündigt neben neuen Versionen von iPad und Apple Watch mit Apple One auch ein Kombi-Abo seiner verschiedenen Dienste an. Dieses ermöglicht die Nutzung der Online-Angebote Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud mit 50 GB Speicher zum Preis von 14,95 EUR im Monat. Neben dem Einzel-Abo gibt es auch ein Familien-Abo für bis zu 5 weitere Personen zum Preis von 19,95 EUR im Monat, bei dem sogar 200 GB iCloud-Speicher inklusive sind. Der iCloud-Speicher kann auch kostenpflichtig auf bis zu 2 TB erweitert werden.

Apple One soll ab Herbst verfügbar sein und umfasst alle bislang noch nicht genutzten Apple-Dienste im ersten Monat umsonst. In den USA wird Apple One auch als Premier-Abo für 29,95 USD pro Monat angeboten, welches zusätzlich zum Familien-Abo auch noch die Dienste Apple News+ und Apple Fitness+ beinhaltet.

