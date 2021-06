News

"Nobody" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "Nobody" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Bob Odenkirk (Breaking Bad & Better Call Saul) startet am 01.07.2021 in den deutschen Kinos und wird im Herbst fürs Heimkino auf auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht. jpc bietet bereits die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc zur Vorbestellung an.

Zur Ausstattung wird voraussichtlich ein deutscher und englischer Dolby Atmos-Mix gehören. Diese Info ist weitgehend gesichert, da "Nobody" bereits früher in verschiedenen asiatischen Ländern inklusive deutscher Tonspur in beiden Blu-ray-Formaten erhältlich ist. Aus den europäischen Nachbarländern ist hingegen bislang noch keine Blu-ray-Variante mit deutschem Ton bekannt.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.