"Godzilla vs. Kong" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc bei Amazon vorbestellbar
Amazon.de bietet jetzt ebenfalls "Godzilla vs Kong" zur Vorbestellung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc an. Dabei handelt es sich zunächst um die Standard-Versionen. Die limitierten Steelbook-Sondereditionen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden bei Amazon zumindest bereits gelistet.
"Godzilla vs. Kong" erscheint voraussichtlich am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Bereits ab dem 29.07. soll das Godzilla-Abenteuer von Adam Wingard auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich sein - auch in 4K.
Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.
- Godzilla vs Kong [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong [Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla vs Kong - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
alternativ:
- Godzilla vs Kong - UK-Import [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong Steelbook - UK-Import [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - UK-Import [Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla vs Kong - UK-Import [Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- Godzilla - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Godzilla - Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Godzilla II: King of the Monsters (4K Ultra HD Blu-ray) bei Amazon.de
- Godzilla II: King of the Monsters [Blu-ray] bei Amazon.de
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