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"Godzilla vs. Kong" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc bei Amazon vorbestellbar

06.07.2021 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)

Amazon.de bietet jetzt ebenfalls "Godzilla vs Kong" zur Vorbestellung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc an. Dabei handelt es sich zunächst um die Standard-Versionen. Die limitierten Steelbook-Sondereditionen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc werden bei Amazon zumindest bereits gelistet.

"Godzilla vs. Kong" erscheint voraussichtlich am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Bereits ab dem 29.07. soll das Godzilla-Abenteuer von Adam Wingard auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf und Verleih erhältlich sein - auch in 4K.

Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

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