Neues Sony Live-Event in der nächsten Woche

Bildquelle: Sony

Sony kündigt für die nächste Woche ein neues Live-Event an. Mit dem Slogans #ForTheMusic und "Optimale Geräuschisolierung" dürfte es sich um eine Produktvorstellung für neue Kopfhörer handeln und in der Gerüchteküche werden die neuen True Wireless-Ohrhörer Sony WF-1000XM5 mit weiter optimiertem Noise Cancelling als heißer Kandidat gehandelt. Die Produkt-Präsentation findet am 24. Juli 2023 ab 18:00 Uhr statt und wird live auf YouTube übertragen.

Unseren Test der aktuellen Sony WF-1000XM4 True Wireless-Kopfhörer finden Sie hier.

