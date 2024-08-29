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Neue OLED-Fernseher A85N von Hisense

Bildquelle: Hisense

Hisense stellt mit der A85N Serie die nächste Generation von OLED-Fernsehern vor. Die TVs sind in 55 und 65 Zoll erhältlich, sollen eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits sowie weitere praktische Funktionen und Features bieten. Darunter UHD AI Upscaling-Technologie und einen Umgebungslichtsensor für die automatische Bildanpassung. An HDR-Formaten werden sowohl HDR10+ und Dolby Vision IQ untertützt, auch HLG ist integriert. Auch ein Algorithmus, um Burn-In entgegenzuwirken, ist an Bord.

Die Bildwiederholrate macht die Fernseher auch für Gamer relevant, VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt und die OLED-TVs sind AMD FreeSync Premium-zertifiziert. Ein AI Sports Mode soll für die automatische Anpassung des Bildes für ein intensives Spielerlebnis sorgen.

Als Betriebssystem ist VIDAA U7 an Bord und der drehbare Standfuß ermöglicht es, den TV um bis zu 25 Grad in jede Richtung zu justieren. Das Audiosystem bietet 60 Watt und Dolby Atmos-Support.

Die A85N-Serie ist ab September verfügbar. Die UVP beträgt für das 55-Zoll-Modell (55A85N) 1.599 Euro und für das 65-Zoll-Modell (65A85N) 2.199 Euro.

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