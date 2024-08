News

Marantz präsentiert High-End-Stereo-Verstärker MODEL 10

Marantz stellt die neue Serie 10 mit drei Stereoprodukten in "Referenzqualität" vor. Die Baureihe besteht aus dem MODEL 10 Stereo-Verstärker, dem SACD10 SACD/CD-Player und dem LINK 10n Netzwerk-Audio-Player und soll ein neues Statement in Sachen High-End-Audio-Design und Leistung für Marantz darstellen. Die Serie 10 ist damit die erste neue Reihe von Referenz-High-End-Stereokomponenten des Herstellers seit 2016.

Marantz gibt die Informationen zur neuen Serie nach und nach bekannt und beginnt mit dem Stereo-Vollverstärker MODEL 10. Er basiert auf einer neu entwickelten symmetrischen Dual-Mono-Verstärkertopologie und sitzt in einem komplett verkupferten, aufwändig konstruierten Gehäuse mit vollständiger Trennung jeder einzelnen Sektion.

Die Neuentwicklung verfügt über ein Endstufenmodul, welches in Zusammenarbeit mit Purifi entworfen wurde. Zwei Stück davon sitzen im MODEL 10, der als vollsymmetrischer Verstärker arbeitet. Zahlreiche Anschlüsse, darunter zwei XLR-, drei Cinch-Eingänge sowie eine hochwertige Phonostufe für MM und MC sind an Bord. Vorverstärkerausgänge sind ebenfalls als XLR und Cinch vorhanden, das MODEL 10 kann aber auch ausschließlich als Endverstärker betrieben werden.

Die Vorstufe basiert auf der neuesten Generation der HDAM-Analogschaltung von Marantz. An Leistung stehen 2 x 250 Watt an 8 Ohm bzw. 2 x 500 Watt an 4 Ohm zur Verfügung. Der Verstärker bietet die niedrigste Verzerrung, die Marantz je erreicht hat. In Kürze veröffentlichen wir ein ausführliches Special mit allen Informationen zum neuen Marantz Stereo-Verstärker.

Kurz nach der Markteinführung des MODEL 10 soll zunächst der SACD 10 und dann der LINK 10n folgen.

Der MODEL 10 soll schon demnächst für 14.500 Euro bzw. 13.800 CHF (UVP) bei ausgewählten Händlern in Schwarz und Marantz Champagner erhältlich sein.

