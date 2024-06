News

NAD kündigt C 700 V2 Streaming-Verstärker an

Bildquelle: NAD

NAD präsentiert den neuen C 700 V2 BluOS Streaming-Verstärker. Aufbauend auf dem Erfolg des NAD C700 (hier geht es zum Testbericht! / hier geht es zum Video!) kommt die aktuelle Generation mit ESS Sabre DAC, MM-Phono-Eingang, Dolby Digital-Decoding und Dirac Live-Ready daher. Mit einer Dauerleistung von 80 Watt pro Kanal kann der HybridDigital UcD-Verstärker auch größere Lautsprecher souverän antreiben. Bei der D/A-Wandlung setzt die Komponente auf den ESS Sabre ES9028 DAC. An der Geräte-Front kommt ein 5" großes Glas-HD-Display zum Einsatz, welches Albencover, den Titelverlauf sowie auch die Systemeinstellungen anzeigt. Der C 700 V2 sitzt im soliden Aluminium-Gehäuse und kann mit der BluOS Controller-App gesteuert werden. Natürlich bringt er alle Vorteile der exzellenten Streaming-Plattform mit, bietet hochauflösendes Audio bis zu 192kHz/24-Bit und bringt MQA-Dekodierung und Rendering mit. Neben Streaming von Amazon Music HD, Deezer, Idagio, Qobuz und Tidal werden auch AirPlay 2, Spotify Connect und Tidal Connect unterstützt. Optische und koaxiale Digitaleingänge, HDMI eARC, 12V Trigger, der erwähnte MM-Phono-Eingang und Bluetooth mit aptX HD runden das üppige Ausstattungspaket ab. Die neue NAD BC 1 Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Der NAD C 700 V2 wird ab Oktober 2024 zur UVP von 1.599 Euro erhältlich sein.

