"Mulan" in Ultra HD bei Amazon Prime Video

Disney bietet Mulan jetzt nicht mehr ausschließlich bei Disney+ zum Streaming an. So kann der Film jetzt auch bei Amazon Prime Video in 4K gekauft werden und ist dort mit einem aktuellen Preis von 16,56 EUR sogar günstiger als der sogenannte "VIP-Zugang" für 21,99 EUR, der auch ein Abo bei Disney+ voraussetzt.

Bei Amazon wird Mulan ab dem 06.10.2020 verfügbar sein und ist dort auch an kein Abo gebunden. Bei Disney+ wird "Mulan" ab dem 04.12. für alle Abonnenten von Disney+ zum Streaming angeboten.

Zu einer eventuellen Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung gibt es noch keine Info von Disney.

Disney+ kostet 6,99 EUR im Monat bzw. 69,99 EUR im Jahr.

www.disneyplus.com

