Die neue Canton GLE S2 Serie ist ab sofort verfügbar
Bildquelle: Canton
Canton führt die neue GLE S2 Serie ein und präsentiert damit ein Update der beliebtesten Lautsprecherserie aus dem Taunus. Die bewährten Titanium-Treiber wurden bei der technologischen Überarbeitung um einen innovativen Fertigungsschritt ergänzt und haben eine schwarze Beschichtung erhalten. So sind die neuen ATB-Mittel- und Tieftoner (Aluminium Titan Black) sowie AB-Hochtöner (Aluminium Black) entstanden. Maximale Steifigkeit bei gleichzeitig minimalem Gewicht verspricht der Hersteller für hohe Präzision und Ausgewogenheit - auch bei hohem Pegel.
Die Treibertechnologie bildet zugleich das Herzstück der neuen Serie, aber auch optisch will man durch die elegante Formensprache überzeugen. Die ovalen Stoffabdeckungen haften magnetisch und sollen die klaren Linien der Gehäuse unterstreichen. Die Modelle sind in Weiß Dekor mit weiß-seidenmatter Schallwand sowie in Schwarz Dekor, Makassar Dekor und Nussbaum Dekor mit schwarz-seidenmatter Schallwand erhältlich.
Die neue Generation erweitert zudem die Auswahl innerhalb der GLE S2 Serie, darunter der neue GLE 15 Pro S2, eine Pro-Version des On-Wall-Lautsprecher GLE 15 S2 mit optimierter Wand- und Deckenhalterung.
Hier eine Übersicht der neuen Modelle inklusive Preis pro Stück:
GLE 100 S2
- 3-Wege-Bassreflexlautsprecher
- ATB Technologie
- 380 Watt Musikbelastbarkeit
- 24 x 116 x 40 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 899 Euro
GLE 90 S2
- 3-Wege-Bassreflexlautsprecher
- ATB Technologie
- 320 Watt Musikbelastbarkeit
- 21 x 106 x 31 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß, Makassar, Nussbaum Dekor
- 699 Euro
GLE 80 S2
- 3-Wege-Bassreflexlautsprecher
- ATB Technologie
- 280 Watt Musikbelastbarkeit
- 19 x 100,3 x 30 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 649 Euro
GLE 70 S2
- 2,5-Wege-Bassreflexlautsprecher
- ATB Technologie
- 170 Watt Musikbelastbarkeit
- 19 x 96,3 x 28 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 599 Euro
GLE 30 S2
- 2-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher
- ATB Technologie
- 140 Watt Musikbelastbarkeit
- 19 x 36 x 27 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß, Nussbaum Dekor
- 349 Euro
GLE 20 S2
- 2-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher
- ATB Technologie
- 130 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 29,5 x 26 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß, Makassar
- 319 Euro
GLE 15 Pro S2
- Wandlautsprecher
- 2-Wege geschlossen
- ATB Technologie
- 110 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 52 x 7,5 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 469 Euro
GLE 15 OnWall S2
- Wandlautsprecher
- 2-Wege geschlossen
- ATB Technologie
- 110 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 52 x 7,5 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 419 Euro
GLE 10 Pro S2
- Wand- und Deckenlautsprecher
- 2-Wege geschlossen
- ATB Technologie
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 29,5 x 9 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 309 Euro
GLE 10 S2
- Wandlautsprecher
- 2-Wege geschlossen
- ATB Technologie
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 29,5 x 9 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 279 Euro
GLE 90 AR S2
- Standlautsprecher mit Dolby Atmos
- 3-/2-Wege Dolby Atmos
- ATB Technologie
- 320 / 100 Watt Musikbelastbarkeit
- 21 x 118 x 30 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 1.049 Euro
AR 4 S2
- Dolby Atmos Lautsprecher
- 2-Wege geschlossen
- ATB Technologie
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- 17 x 14,5 x 26 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 429 Euro
GLE 50 Center S2
- Centerlautsprecher
- 2,5-Wege, geschlossen
- ATB Technologie
- 140 Watt Musikbelastbarkeit
- 50 x 17 x 27 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß, Makassar
- 459 Euro
Power Sub 12
- Bassreflex
- 12 Zoll ATB Treiber
- 380 Watt Musikleistung
- 36 x 47,5 x 50 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 949 Euro
Power Sub 10
- Bassreflex
- 10 Zoll ATB Treiber
- 330 Watt Musikleistung
- 32 x 43,5 x 45,5 (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 799 Euro
Power Sub 8 S2
- Bassreflex
- 8 Zoll ATB Treiber
- 280 Watt Musikleistung
- 27,5 x 38 x 42 cm (BxHxT)
- Farben: Schwarz, Weiß
- 699 Euro
Die Canton GLE S2 Lautsprecher sind ab sofort im Fachhandel und im Canton Online-Shop verfügbar.
