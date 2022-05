News

Michael Jacksons "Thriller" erscheint als "40th Anniversary Edition" auf CD und LP

Sony Music veröffentlicht "Thriller" in einer neuen "40th Anniversary Edition" neu auf CD und LP. Das Michael Jackson-Album aus dem Jahr 1982 mit Hits wie "Beat It" und "Billie Jean" erscheint als Doppel-CD und als LP.

Neben den Original Album-Songs enthält die CD eine Bonus-Disc mit verschiedenen zusätzlichen Titeln inklusive mehreren zuvor unveröffentlichten Demos. Die genauen Titel wurden noch nicht bekannt gegeben.

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Thriller" zusätzlich in der "Original Master Recording"-Reihe als "Ultra Disc"-LP für ca. 106 EUR sowie als Hybrid-SACD für ca. 42 EUR.

Die "40th Anniversary Edition"-Editionen von "Thriller" sollen ab dem 18.11.2022 im Handel erhältlich sein.

Tracklist

Wanna Be Startin' Somethin'

Baby Me Mine

The Girl Is Mine

Thriller

Beat It

Billie Jean

Human Nature

P.Y.T. (Pretty Young Thing)

The Lady In My Life

