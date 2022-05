News

Marvel: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" stößt "The Batman" vom Kino-Thron

Disneys "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von inzwischen rund 873 Millionen Dollar der bislang erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2022.

Bislang hielt "The Batman" diese Spitzenposition mit einem Einspielergebnis von rund 769 Millionen Dollar. Für die Hollywood-Studios lohnen sich die großen Blockbuster langsam wieder, nachdem durch die weltweiten Shutdowns lange Zeit nur eingeschränkt große Filme starten konnten.

Inzwischen bekommen die Filme im Kino auch wieder Exklusivität nachdem in den letzten zwei Jahren zahlreiche Filme bereits zeitgleich oder kurz nach dem Kinostart auch zum Streaming angeboten wurden.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" läuft seit dem 04.05.2022 in den deutschen Kinos. Mit der Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc ist im Spätsommer/Herbst zu rechnen.

