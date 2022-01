News

"Last Night in Soho" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Universal bietet "Last Night in Soho" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an. Bei Apple gibt es neben HDR10 auch Unterstützung für Dolby Vision sowie englischen Dolby Atmos-Sound sowie verschiedene iTunes Extras.

"Last Night in Soho" erscheint am 27.01.2021 auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Thriller von Edgar Wright wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein "Blick hinter die Kulissen" und gelöschte Szenen geplant.

Die Ultra HD Blu-ray verfügt über keine zusätzliche Blu-ray Disc und soll dadurch zu einem günstigeren Preis erhältlich sein. Das Bonus-Material befindet sich auch auf der Ultra HD Blu-ray.

"Last Night in Soho" erscheint auch als Steelbook auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

