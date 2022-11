News

Laser TVs aktuell besonders günstig bei GROBI.TV

GROBI.TV in Kaarst bei Düsseldorf präsentiert eine Auswahl der besten LASER TV-Modelle in den eigenen Ausstellungsräumen. Mit dabei sind ausgewählte Top-Geräte von LG, Optoma und Hisense. Letztere sind Marktführer in Asien und zeichnen sich durch eine umfangreiche Ausstattung und beeindruckende Bildqualität aus.

Aktuell gibt es die Modelle zu besonders günstigen Preisen. Direkt in Kombination mit einer extra für Laser TV-Geräte entwickelten Spezialleinwand, die auch den Tageslicht-Einsatz ermöglicht. Und das im Gegensatz zu bisherigen Fernsehern ohne Spiegelungen und Reflexionen im Bild. Die Leinwände sind in Bildbreiten von 221 und 266 cm verfügbar.

Hier geht es direkt zu den Angeboten!

In diesem Video erklärt Patrick Schappert, Inhaber von GROBI.TV, die besonderen Eigenschaften vom Hisense L9G Modell, welches derzeit von GROBI.TV mit 100" oder 120“ für nur 3999 Euro angeboten wird.

