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John Woos "Killer Target" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc (Update)

Tg Vision/Cargo veröffentlicht "Killer Target" (Once A Thief) auf Blu-ray Disc. Der John Woo Action-Thriller mit Chow Yun-Fat aus dem Jahr 1991 erscheint am 29.11.2024 erstmals mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc enthält die Uncut-Fassung mit FSK 18-Freigabe.

Update: Die Veröffentlichung wurde auf den 21.02.2025 verschoben.

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