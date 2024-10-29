News

"Fast Charlie" mit Pierce Brosnan & James Caan erscheint auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "Fast Charlie" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Philip Noyce über einen Auftrags-Killer (Pierce Brosnan), der zusammen mit der Ex-Frau seines letzten Opers (Morena Baccarin) ins Visier seines Auftraggebers (James Caan) gerät, wird ab dem 12.12.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

