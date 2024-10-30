News

"Woodwalkers" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Woodwalkers" auf Blu-ray Disc. Das auf der gleichnamigen Roman-Reihe von Katja Brandis basierende Fantasy-Abenteuer mit Oliver Masucci, Martina Gedeck und Hannah Herzsprung läuft seit dem 24.10.2024 in den deutschen Kinos und wird laut den aktuellen Planungen ab dem 13.03.2025 mit Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc erhältlich sein.

