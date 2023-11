News

John Woos "Hard-Boiled" erscheint auf Blu-ray Disc

TG Vision/Cargo Records veröffentlicht "Hard-Boiled" (Lat sau san taam) im Februar auf Blu-ray Disc. Der lange Zeit indizierte John Woo Action-Klassiker aus dem Jahr 1992 mit Chow Yun-Fat erscheint am 23.02.2024 auf Blu-ray Disc mit zwei verschiedenen Cover-Varianten.

Ebenfalls am 23.02. erscheint von John Woo "Bullet in the Head" sowie bereits am 08.12.2023 "The Killer" auf Blu-ray Disc.

